Путин высказался о блокировке соцсетей в России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос блогера о возможной блокировке иностранных социальных сетей в стране. "Мы никого не собираемся блокировать", – подчеркнул политик.

Путин добавил, что российская сторона собирается работать с соцсетями, передает RT. Однако существует проблема, подчеркнул президент. Дело в том, что сами они не всегда хотят выполнять законные требования России и внутренние законы страны.