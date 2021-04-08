В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом

В Москве состоялся Молодежный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF). Он собрал в Сколтехе самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере IT.



200 человек из разных регионов России и из других стран участвовали в Форуме, а также более пяти тысяч подключились к онлайн-трансляции. Наибольший интерес проявили в Ростовской области (более 550 участников), Рязанской и Челябинской областях (более 200 участников). Активно участвовал Санкт-Петербург, Смоленская область, Республика Дагестан, Краснодарский край, Республика Мордовия, Вологодская и Самарская области.

Трансляция проходила на двух языках, так что участников отлично понимали коллеги из США, Сербии, Австрии, Бангладеш, Японии, Замбии, Ганы, Италии, Египта, Пакистана, Польши, Кубы.

Участники выступили в четырех секциях форума – это "Цифровая экономика: утопия или антиутопия". Здесь обсуждалось будущее IT-индустрии в России, "утечка мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи. Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя прошла на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудили проблему цифровой зависимости и проанализировали влияние Интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Обсуждение будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ прошло на четвертой секции Форума "2020 – год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи".



На закрытии Форума прошло вручение премий наиболее успешным IT-проектам в шести номинациях, в награждении которых участвовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко.

"Проекты, которые реализуют молодые ребята сегодня, равноценно могут конкурировать, а то и выигрывать более взрослых и опытных коллег. Этим, на самом деле, определяется конкурентоспособность российских компаний и России в целом", – сказал Кириенко.

Среди победителей был особенно отмечен проект "Free Lunch". Это автоматизированная система для удаленной записи на горячее питание для студентов, а также новое программное обеспечение для коммуникации с людьми с нарушениями двигательных функций, нервнопаралитическими синдромами и другими болезнями ЦНС. Программа дает возможность управлять компьютером с помощью движения глаз.



Также на Форуме определили команду Молодежного цифрового омбудсмена, которая презентовала Молодежное послание на основе поступивших на сайт предложений. По итогам Форума послание будет представлено российскому и международному сообществу.

Помимо деловой программы на Youth RIGF были также развернуты фан-зоны с познавательными мастер-классами и IT-площадками, где можно было посетить 5G-лабораторию, VR/AR зоны с использованием технологии виртуального погружения, ознакомиться с интернет-проектами Российского исторического общества и "гаджетами" эпохи "старых добрых времен" из музея Яндекса.