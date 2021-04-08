Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Четверг
8 апреля
Лента новостей
20:33
Двойник Баскова свел в могилу актера Булдакова
20:08
Зазнавшуюся Ивлееву жестко осадили: Законы для всех равны
19:42
"Положение отчаянное": Собчак не может наскрести денег на строительство загородного дома
19:32
"Колоссальное событие": 71-летнюю Пугачеву сняли с 35-летним красавчиком Козловским
19:30
Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества
19:26
Глава Роспотребнадзора высказалась о вакцинации Путина: Очень важно
19:25
В Москве ребенок украл у родителей три миллиона и пропал
19:10
Гибель ребенка в Донбассе признали в ООН
18:56
В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом
18:53
Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич
18:51
Силы покинули измотанную Волочкову: Выхолощена
18:41
Принц Уильям с супругой решили ответить Меган Маркл
18:28
В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом
18:15
"Захватывающий опыт": Прилучный впервые показал пикантное фото Карпович
17:53
Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине: Просто страшно
17:51
"Глаз не оторвать": переплюнувшая Волочкову Пегова млела от приятных гостей
17:48
Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте
17:47
Мужчину задержали с пакетом наркотиков под Москвой
17:34
На стройке в Москве погиб рабочий
17:20
Голодают? Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать
17:18
"Тема острая": замужняя Бородина заявила о проблемах в отношениях
17:03
Случайные связи и аборты сделали звезду "Склифосовского" бесплодной
17:03
Серьезные проблемы: похудевший на 40 килограммов Шура не может принимать пищу
16:46
В Совфеде назвали давлением на правосудие призыв США освободить Навального вопреки решению суда
16:18
Дегтярев увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
16:16
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
15:55
Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"
15:46
Тяжело перенесшего коронавирус Лещенко довели до слез
15:19
"Я была в безумии. Я орала": звезда сериала "Склифосовский" откровенно о борьбе с раком
15:18
"Приходят намазюканные": Сафронов отказался обслуживать расфуфыренную звезду
15:02
"Рано для слез": Киркоров потерял работу
14:57
"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта
14:40
Асмус бросила камень в огород Акиньшиной
14:38
"Показал слабость": Кадони пролил свет на свои гомосексуальные контакты
14:31
В Челябинске столкнулись и сгорели две фуры
14:26
"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни
14:21
Дом, квартиры и огромные деньги: кому на самом деле достались богатства Марьянова
14:14
В ХМАО пьяный водитель провез на капоте полицейского
14:07
"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой
13:59
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов
13:48
Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны
13:45
В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании
13:40
61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток
13:40
Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства
13:39
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей
13:25
Звезды, друзья и большой торт: Почему Матвеев побежал утром за цветами для Боярской
13:22
В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами
12:56
Водитель иномарки сбил ребенка на Рублевке
12:56
Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах
12:50
Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
Дочь Успенской собрались выдать замуж
"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице
Hi-tech
В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом

В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом

В Москве состоялся Молодежный форум по управлению Интернетом (Youth RIGF). Он собрал в Сколтехе самую креативную, талантливую и прогрессивную молодежь в сфере IT.
прочитано 231 раз

200 человек из разных регионов России и из других стран участвовали в Форуме, а также более пяти тысяч подключились к онлайн-трансляции. Наибольший интерес проявили в Ростовской области (более 550 участников), Рязанской и Челябинской областях (более 200 участников). Активно участвовал Санкт-Петербург, Смоленская область, Республика Дагестан, Краснодарский край, Республика Мордовия, Вологодская и Самарская области.

Трансляция проходила на двух языках, так что участников отлично понимали коллеги из США, Сербии, Австрии, Бангладеш, Японии, Замбии, Ганы, Италии, Египта, Пакистана, Польши, Кубы.

Участники выступили в четырех секциях форума – это "Цифровая экономика: утопия или антиутопия". Здесь обсуждалось будущее IT-индустрии в России, "утечка мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи. Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя прошла на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудили проблему цифровой зависимости и проанализировали влияние Интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Обсуждение будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ прошло на четвертой секции Форума "2020 – год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи".

На закрытии Форума прошло вручение премий наиболее успешным IT-проектам в шести номинациях, в награждении которых участвовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко.

"Проекты, которые реализуют молодые ребята сегодня, равноценно могут конкурировать, а то и выигрывать более взрослых и опытных коллег. Этим, на самом деле, определяется конкурентоспособность российских компаний и России в целом", – сказал Кириенко.

Среди победителей был особенно отмечен проект "Free Lunch". Это автоматизированная система для удаленной записи на горячее питание для студентов, а также новое программное обеспечение для коммуникации с людьми с нарушениями двигательных функций, нервнопаралитическими синдромами и другими болезнями ЦНС. Программа дает возможность управлять компьютером с помощью движения глаз.

Также на Форуме определили команду Молодежного цифрового омбудсмена, которая презентовала Молодежное послание на основе поступивших на сайт предложений. По итогам Форума послание будет представлено российскому и международному сообществу.

Помимо деловой программы на Youth RIGF были также развернуты фан-зоны с познавательными мастер-классами и IT-площадками, где можно было посетить 5G-лабораторию, VR/AR зоны с использованием технологии виртуального погружения, ознакомиться с интернет-проектами Российского исторического общества и "гаджетами" эпохи "старых добрых времен" из музея Яндекса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Российский интернет-форум. Фото: mediayouthrigf.ru
Автор: 8 апреля 2021, 18:56 Источник: Уouth.rigf.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Серьезные проблемы: похудевший на 40 килограммов Шура не может принимать пищу

Артист похудел до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Силы покинули измотанную Волочкову: Выхолощена

Артистка пожаловалась

Шоу-бизнес

Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества

Лучше не бежать под венец
Видео

"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта

Исполнитель устроил безобразные разборки

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+