В Японии создали телефон для звонков на тот свет

В японском Токио местный житель создал телефонную будку для общения с умершими родственниками. Необычное сооружение пользуется большой популярностью среди населения.
Поводом для создания такой будки стало "Великое землетрясение" в марте 2011 года, в результате которого погибли тысячи людей. Изобретатель решил дать их родственникам возможность поговорить с ушедшими членами семей: войдя в будку, они могут набрать номер телефона покойного и рассказать им о последних новостях, сообщает РИА ФАН.
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