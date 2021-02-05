Кофе оказался "лекарством" от заболеваний печени

Группа зарубежных учёных проанализировала ряд научных работ о влиянии кофе на организм человека. На основе изученного материала специалисты сделали вывод о том, что популярный напиток способен предотвратить различные заболевания печени.
В частности, кофе может уберечь человека от жировой болезни печени, поскольку он повышает число защищающих орган антиоксидантов. Помимо этого напиток оказывает благотворное воздействие на печёночные ферменты, что препятствует негативным последствиям попадания токсинов, сообщает телеканал "Царьград".
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