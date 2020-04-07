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Hi-tech

Озон в помощь: "Росатом" разработал уникальную систему обеззараживания

Фото: Дни.ру
Специалисты входящего в научный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" разработали систему дезинфекции и стерилизации посредством мобильных комплексов производства концентрированного озона. С их помощью можно обеззараживать помещения, медицинскую спецодежду, оборудование и инструменты.  
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Уникальную систему разработали при помощи открытия группы ученых под руководством кандидата физико-математических наук Александра Бегловы. Они научились вырабатывать озон концентрации до 0,7 г/л со скоростью, достигающей 6 кг/час.   

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Концентрированный озон производится в мобильном комплексе. Его размеры сопоставимы с домашними очистителями воздуха. Для обеззараживания мобильный озонатор помещается в бокс с инструментами. В течение 15 минут поверхность оборудования очищается.   

Разрабатываемые в госкорпорации "Росатом" комплексы могут обеззараживать медицинские помещения площадью до 100 квадратных метров. Озонирование по бактерицидному действию показывает лучший результат, чем ульрафиолетовое кварцевание или обработка хлором.   

Среди главных преимуществ разработки АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" – высокая скорость обеззараживания, высокая концентрация производимого озона, а также компактные размеры системы и ее мобильность. Кроме того, она не требует больших затрат на эксплуатацию: по подсчетам, разработанный комплекс в сравнении с аналогами будет потреблять в два раза меньше энергии.   

По словам куратора проекта Станислава Косарева, хлором сейчас обрабатывается большинство помещений. Однако это ядовитое вещество, тогда как озонирование – чистые технологии, и при правильном применении негативных последствий от них нет.   

"Использование нашего комплекса позволит проводить стерилизацию спецодежды без термического воздействия, что повысит срок ее службы", – подчеркнул он.   

В ближайшее время пройдет испытание опытный образец мобильного озонатора. Тест пройдут на базе АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ". Ученым предстоит узнать эффективность комплекса в реальных условиях.  

Госкорпорация "Росатом" активно включилась в борьбу с распространением коронавируса. Как писали "Дни.ру", входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких. В компании готовы приступить к серийной печати образцов на 3D-планируется. Планируется, что ежедневно будет выпускаться около 300 изделий.  

Кроме того, АО "Стерион", созданное при участии "Росатома", заключило контракт с компанией "Дельрус". Соглашение предусматривает стерилизацию около 58 миллионов медицинских масок. Перевод предприятия на круглосуточный режим работа позволит увеличить количество обработанных изделий до 10 миллионов в неделю. Также стерилизации масок подключится АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", которое входит в контур управления ОА "Русатом Хэлскеа". На базе предприятия планируется обрабатывать около трех миллионов масок неделю. 

Автор: 7 апреля 2020, 15:47

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