В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски

Компания "Дельрус" поставляет маски в отечественные медицинские учреждения. Стерилизация изделий нужна потому, что их внутренние поверхности контактируют со слизистой человека.
К настоящему моменту на оборудовании "Стерион" обработано уже 92 тысячи масок. Это первая партия. С учетом сложной ситуации с пандемией COVID-19 и повышенной нагрузки российских медицинских учреждений, предприятие переведено с двухсменного на круглосуточный режим работы. Это позволит увеличить количество обработанных масок до 10 миллионов в неделю.
Благодаря радиационным технологиям стерилизация гарантированно обеспечит безопасность медицинских изделий, отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Это особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул он.
В ближайшее время к стерилизации масок подключится АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова", которое входит в контур управления ОА "Русатом Хэлскеа". На базе предприятия планируется обрабатывать около трех миллионов масок неделю.
"Также к работе уже привлечены и другие предприятия, занимающиеся стерилизацией медицинских изделий", – отметил гендиректор интегратора Госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов.
АО "Стерион" было создано госкорпорацией "Росатом" в феврале 2016 года. Предприятие расположено в городе Лыткарино Московской области. "Стерион" занимается стерилизацией медицинской продукции, для этого используется линейный ускоритель протонов УЭЛ 10-10. Это позволяет производить обработку изделий без распаковки продукции.
Ранее "Дни.ру" писали, что на фоне распространения коронавирусной инфекции входящая в топливное предприятие "Росатома" "ТВЭЛ" компания "Русатом – Аддитивные Технологии" ("РусАТ") изготовила опытные образцы клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких. В компании готовы приступить к серийной печати образцов на 3D-планируется. Планируется, что ежедневно будет выпускаться около 300 изделий.
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