Компания Apple презентовала новый iPhone 11 c двумя камерами, оптической стабилизацией, ночной съемкой. Новая фронтальная камера сможет снимать слоу-мо видео.
Цена на новый гаджет начинается от 699 долларов, пишет Telegram-канал Life Shot. Кроме того, был презентован iPhone 11 Pro с тремя камерами и процессором. Модель оснастили новой батареей, которая держит заряд на четыре часа дольше, чем XS.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Самые красивые мужские имена?
Как вам водолеи?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
На каком свидании можно спать?
Присоединение Донбасса к России