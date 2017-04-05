"Росатом" нацелился на рынок энергии ветра
Первый замглавы Минэнерго уверен, что госкорпорация будет не только производить лучшие реакторы, но и достигнет таких же
высот в строительстве ветряных электростанций. Он отметил, что ветряная и
солнечная электроэнергии имеют большой экспортный потенциал.
При этом проекты "Росатома", по его словам, позволят усилить внедрение возобновляемых источников энергии и в России. Текслер подчеркнул, что если госкорпорация делает лучшие атомные реакторы, то со временем начнет делать лучшие в мире ветряные станции.
"Это позволит нам экспортировать не только атомные технологии, лучшие и самые безопасные в мире, – сказал он. – Компания также сможет предложить своим иностранным коллегам современные, высокотехнологичные ветровые станции".
Текслер напомнил, что "Росатом" выиграл несколько конкурсов по проектам в области ветряной электроэнергии. Общий объем электроэнергии, который должен быть получен в рамках этого проекта, составляет 610 мегаватт, отмечает ТАСС.
"Росатом" заключил партнерские соглашения с одной из западных фирм, сообщил первый замминистра. Согласно договоренностям, российская госкорпорация выбирает технологии и уже начала разворачивать мощности по производству ветростанций. Этот проект Текслер назвал достаточно крупным, подчеркнув, что он "позволит нам нарастить компетенции в этой части".
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