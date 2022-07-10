К чему снятся клещи, значений множество, но если это паукообразное все-таки укусило в реальности, можно сказать лишь одно – появились серьезные проблемы.

В соннике Миллера довольно четко говорится, к чему снятся клещи – к нехватке денег или к болезни. Однако если членистоногое было раздавлено, значит, вы уверенно даете отпор злопыхателям. Ванга же полагала: если во сне привиделся клещ, значит, наяву некий человек высасывает из вас деньги и силы. Если паукообразное было на собаке, значит тот паразит – лучший друг.

Похожее толкование – в мусульманском соннике. К чему снятся клещи, значение одно – вас окружают недоброжелатели. Скорее всего, они положили глаз на ваше имущество. В соннике Феломены говорится: если вы увидели во сне клеща, значит, в реальности у вас есть тот, с кем поддерживать отношения вы не желаете, однако разорвать их вы не можете.

В большинстве случаев Фрейд давал отличные от других толкования снов, но в случае с этими членистоногими у него похожее мнение: клещ в стране грез предупреждает о предательстве. Конечно, его толкования привязаны к взаимоотношениям мужчины и женщины, поэтому, как он полагал, если приснился укус клеща в шею, значит, близкий человек изменил вам.

Стоит отметить, что многие психологи отвечают на вопрос "К чему снятся клещи?" аналогично: кто-то из вашего окружения пьет вашу кровь.

К чему снятся клещи, есть ответ и в соннике Мисс Хассе. Если они приснились вам, значит, следует обратиться к врачу. Возможно, появились предпосылки к опасной болезни.