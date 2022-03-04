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Сонник
К чему снится кладбище

К чему снится кладбище

Вопреки ассоциациям, кладбище во сне предвещает долгую жизнь наяву.
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Сонник Лоффа

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Кладбище снится людям, которые готовятся принять какое-то важное решение. Обычно появление этого места во сне означает, что пора уже сделать выбор и не ждать. Иногда кладбище снится просто в качестве напоминания об усопших, возможно, стоит съездить на могилу к близким. Возможно вас беспокоят воспоминания о важном человеке, которого больше нет в жизни.

Сонник Нострадамуса

Прогулка по кладбищу предвещает, что события будут разворачиваться по неприятному сценарию. Кладбище, где большое количество свежих могил и посетителей связывают с надвигающейся глобальной катастрофой. Чтение надписей на надгробиях предвещает появление новых друзей. Небольшая ухоженная могила во сне обычно предвещает благополучие.

Сонник Миллера

Большое значение имеет, кто именно видит кладбище во сне. Влюбленная пара разойдется, бывшие партнеры пожалеют потом о таком решении, но уже ничего нельзя будет изменить. Кладбище снится женщине к благополучию в семье. Хорошим считается сон, в котором дети собирают цветы или ловят бабочек среди захоронений: здоровье будет крепким, друзья — надежными, перемены — позитивными. Гуляние по кладбищу зимой предвещает страшную бедность или вынужденный переезд в место, где нет родных и близких. Теплая весенняя погода говорит об отдыхе в душевной компании.

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Фото: pixabay.com
Автор: 4 марта 2022, 06:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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