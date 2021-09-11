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Сонник
К чему снится землетрясение

К чему снится землетрясение

Мир грез посылает нам скрытые сигналы. Узнай, к чему снится землетрясение, в материале "Дни.ру".
прочитано 262 раза

Сила подсознания безгранична. Во сне наш мозг отдыхает и мы получаем видения, в которых зашифрованы тайные знаки. Если в реальной жизни не так просто стать свидетелем катастроф и опасных природных явлений, то в мире грез проще простого. К чему снится землетрясение? Сонник знает ответ.

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ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Практически все толкователи говорят о том, что для сновидца землетрясение означает серьезные перемены. Они могут быть как благоприятными, так и негативными. Не пугайтесь, это всего лишь предупреждения, а не конец света. Даже самую страшную беду можно предотвратить — все в ваших руках. Читая, к чему снится землетрясение, помните об этом.

СОННИК XXI ВЕКА

Человеку, который пережил в мире грез подземные толчки и колебания земной поверхности, нужно быть готовым к изменениям. Они могут коснуться двух сфер жизни — любовных отношений и профессиональной деятельности. Кроме того, сновидцу могут поступить важные новости. Старайтесь их не пропустить.

СОННИК ВАНГИ

Слепая провидица своеобразно трактовала, к чему снится землетрясение. Согласно ее соннику, стихийное бедствие в мире грез отражает эмоциональное состояние человека. Сновидца, по ее мнению, терзает внутренний страх перед бедами, которые могут постичь наяву.

Фото: pixabay.com

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

Авторы этого сонника убеждены, что землетрясение в царстве Морфея не нужно воспринимать иносказательно. Такое видение говорит о грядущих природных катаклизмах наяву. К чему снится землетрясение, в котором вы стали жертвой? К тому, что скоро вы станете участником разрушительного явления.

СОННИК ФРЕЙДА

Психоаналитик полагал, что землетрясение снится закомплексованным личностям. Видение, в котором из под ног уходит земля, говорит о переживаниях сновидца и его неуверенности в себе. Также оно может означать желание вступить в интимную связь с человеком, который давно знаком. Размышляя, к чему снится землетрясение, Зигмунд Фрейд пришел к выводу, что это может быть остаточным явлением перенесенного сексуального контакта, который не доставил удовольствия.

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Фото: jn1 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 02:37 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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