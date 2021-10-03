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Сонник
К чему снится брат

К чему снится брат

Появление родственника во сне может означать совершенно разные вещи, важны детали.
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Брат снится к предательству – это распространенное толкование подобного сновидения. Однако могут быть и другие варианты.

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Если вам снится ссора с братом или братьями, возможны трудности и неприятности. Во сне вы обнимали брата – скоро наступит период большого счастье. Еще лучше, если во сне привиделась свадьба брата, это предвещает счастье в семейной жизни.

Вам приснился умерший брат – готовьтесь к сложным испытаниям, возможна болезнь кого-то из близких. Появление во сне покойного брата живым сулит начало нового проекта, на который вы потратите много сил и времени.

Если снится родной брат, стоит ожидать гармонии в отношениях и семейного счастья. Двоюродный брат снится к успеху в работе, возможно даже повышение.

Смерть и похороны брата во сне является хорошим знаком, хоть сон может оказаться очень страшным. Это означает, что в реальности вас ждет обогащение.

Старший брат во сне появляется к грядущим разочарованиям и провалам. А вот сон о младшем брате, наоборот, сулит успех и взлет.

Появление во сне брата-близнеца – к важным новостям, которые изменят вашу жизнь. Если же в реальности у вас нет близнеца, а во сне он появился, ждите неожиданных дел и даже авантюр.

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Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 октября 2021, 01:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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