К чему снится женщина

Одним из самых популярных образов, который видят люди во сне, является женщина. Dni.Ru узнали, что это может означать.

Детский сонник дает однозначное толкование: образ женщины во сне символизирует душу. Хорошим знаком считается, если девушка, появившаяся во сне, красива и опрятна. Если же она больше похожа на ведьму, это может означать, что душа человека черная и мерзкая, уверены авторы книги.

Составители эротического сонника считают, что женщина, появившаяся во сне, – символ сильного сексуального желания. При этом чаще всего человек, увидевший такой сон, хочет удовлетворить его в неожиданной обстановке. Такое видение может предвещать и оскорбление.

Сонник странника дает другое определение. По мнению автора книги, незнакомка, молодая явившаяся во сне, символизирует состояние основной деятельности мужчины.

Иная трактовка указана в соннике таро. Его авторы пишут о появлении во сне женщины с арфой. Это является символом чуда и избавления от проблем и забот.

Описывает подобную ситуацию и лунный сонник. Составители этой книги считают, что нагая женщина, явившаяся во сне – плохой знак. Это предвещает интриги.