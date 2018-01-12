К чему снится женщина
Детский сонник дает однозначное толкование: образ женщины во сне символизирует душу. Хорошим знаком считается, если девушка, появившаяся во сне, красива и опрятна. Если же она больше похожа на ведьму, это может означать, что душа человека черная и мерзкая, уверены авторы книги.
Составители эротического сонника считают, что женщина, появившаяся во сне, – символ сильного сексуального желания. При этом чаще всего человек, увидевший такой сон, хочет удовлетворить его в неожиданной обстановке. Такое видение может предвещать и оскорбление.
Сонник странника дает другое определение. По мнению автора книги, незнакомка, молодая явившаяся во сне, символизирует состояние основной деятельности мужчины.
Иная трактовка указана в соннике таро. Его авторы пишут о появлении во сне женщины с арфой. Это является символом чуда и избавления от проблем и забот.
Описывает подобную ситуацию и лунный сонник. Составители этой книги считают, что нагая женщина, явившаяся во сне – плохой знак. Это предвещает интриги.
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