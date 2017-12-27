Что значит видеть свет во сне

Многие видят во сне источник света неизвестного происхождения. Dni.Ru узнали, что это означает.

Психолог А. Менегетти, автор одного из популярных сонников, считает, что в первую очередь необходимо определить характер света. Так, солнечный свет всегда позитивен, а свет звезд или луны несет негатив.

Сонник духовных искателей описывает это явление как нечто чудесное. "В таком виде христианскими мистиками обретается тело света – алмазное тело, это трактовка того, что снится вам ночью", – уверены авторы.

Дает свое определение и женский сонник. Оказывается, если дама увидела во сне яркий свет, ее ждет успех. Таинственное и гаснущее свечение, наоборот, несет в себе сильное огорчение из-за отсутствия результатов.

Малый Велесов сонник однозначно толкует подобные сны. Авторы этой книги считают, что свет может быть предзнаменованием чего-то доброго и радостного.

Эзотрик Е. Цветков по-своему определяет значение света во сне. "Яркий и не синий – большая удача; видеть свет маяка с моря – исполнение желаний", – кратко толкует явление он.

Наиболее полное определение дает психотерапевтический сонник. Его авторы считают, что сам по себе свет является признаком сознательного интеллекта или проницательности. Характер же свечения позволяет более точно сформулировать значение предзнаменования. "Свет, направленный на самого индивида – он становится более осведомленным о себе. Падение луча света на автопортретах – фиксация на разных аспектах я. Тусклый свет – дым, мрак, неадекватное понимание желаемого", – пишут специалисты.