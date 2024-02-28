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Собянин сообщил о планах обновления прогулочного и круизного речного флота

Собянин сообщил о планах обновления прогулочного и круизного речного флота
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Электросуда задействуют на всей акватории Москвы-реки.

Москва продолжит развивать экологически чистую систему речного транспорта. В столице действует уже два таких маршрута, а до 2030 года запустят еще пять, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, сейчас в Москве 12 электросудов и 12 причалов российского производства. К 2030 году их количество достигнет 60 и 67 соответственно.

"Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города", – подчеркнул Собянин.

Мэр назвал развитие экологичного транспорта одним из приоритетов новой транспортной программы. Также город планирует обновить прогулочный и круизный речной флот.

Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"

Первый круглогодичный маршрут речных электросудов открылся в июне 2023 года. Он связал причалы "Киевский" и "Сердце столицы". В сентябре запущен второй – от "ЗИЛа" до "Печатников".

Ранее мэр сообщил, что к 2030 году число поездок на маршрутах речного транспорта увеличится с 3,5 тысячи до 24,3 тысячи в сутки. Дизельные суда прогулочного речного флота заменят на современные электрические.

В январе речной транспорт Москвы стал лауреатом премии "ЭкоМир-2023", которую присуждают за достижения в охране окружающей среды. Он стал победителем в номинации "Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления".

28 февраля 2024, 12:11
Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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