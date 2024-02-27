Собянин: В медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Еще 13 могут в скором времени внедрить в городскую систему здравоохранения.

Москва продолжает тестировать и внедрять инновационные разработки в систему здравоохранения. Город закупает лучшие технологии для постоянного использования, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В качестве примера градоначальник привел мультиплексную диагностическую панель, предназначенную для выявления возбудителей респираторных заболеваний.

Система исследует биоматериал на наличие 26 самых распространенных инфекций и оперативно выявляет их. Это позволяет врачу как можно скорее приступить к лечению, написал мэр в своем телеграм-канале.

"Всего в медучреждениях успешно прошли апробацию 114 отечественных разработок, еще 13 в процессе тестирования", – уточнил Собянин.

Ежегодно к пилотной программе тестирования инноваций присоединяются новые разработчики. В прошлом году появились 43 площадки, сообщил мэр.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 14 февраля посетили столичный Центр диагностики и телемедицины. Градоначальник рассказал о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в городскую систему здравоохранения, а также доложил о строительстве и реконструкции 200 зданий поликлиник и обновлении 50 тысяч единиц медицинской техники.