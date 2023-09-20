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Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы

Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы
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Производители контента получат доступ ко всем профильным услугам и сервисам.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта Московской цифровой киноплатформы film.moscow. Это единая точка доступа к услугам и сервисам для организации съемок кино и телевизионных программ.

Съемочные группы и киностудии смогут арендовать площадки, проводить натурные съемки в популярных столичных локациях, брать напрокат оборудование, реквизиты и костюмы, сообщает портал mos.ru.

Процесс аренды павильона значительно упрощается. Для этого нужно авторизоваться на сайте и направить заявку в электронном виде.

В информационной базе сервиса представлено 12 киносъемочных площадок и 82 павильона, более 200 объектов киносъемок, около 30 киношкол, четыре кинокластера, 240 тысяч единиц декораций, мебели, одежды, военной формы.

Сервис дает возможность подать заявку на получение финансовой поддержки от города. Платформа повысит конкурентноспособность отечественного кинопроизводства и укрепит позиции Москвы как центра индустрии.

Мэр Москвы ранее рассказал о создании в городе кинокластера мирового уровня. На киностудии имени Горького и на МЕТМАШе строят студийные площадки, а в Новой Москве создается Кинопарк Москино площадью 320 гектаров.

20 сентября 2023, 18:21
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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