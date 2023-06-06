Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Федосеева-Шукшина в реанимации Тесты Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Вторник 6 июня

14:20В Ленобласти произошло смертельное лобовое столкновение двух машин 14:00Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации 13:40Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от услуг няни 13:20Почему певица Электра отказалась от псевдонима? 13:00"Ты такая злая": Гордон раскритиковала усомнившуюся в ее профессионализме Меньшову 12:40Онкобольной муж беременной Лены Катиной написал завещание 12:20В Подмосковье рабочий утонул в цистерне с пивом 12:00Развод родителей, уход матери в монастырь, кризис в семье: трудные испытания Стриженова 11:40Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате 11:20"Отношения у них сложные": Блогер высказался о проблемах в браке Седоковой 11:00Изменившаяся до неузнаваемости звезда "Сибирского цирюльника" шокировала видом 10:40Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой 10:20Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах 10:00Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость 09:40Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня 09:20Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 09:0017-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо 08:40Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 08:20Как восстановить больные суставы? Эффективное средство 08:00Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко 04:12Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога 02:21Маленькие квартиры подорожали на 5% 00:01Тайна Кейт Миддлтон: что она прятала под своим платьем на свадьбе 22:215 способов меньше потеть в жару 22:04Барецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 21:40"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь 21:30Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 21:11Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад 20:30Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II 19:40Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным 19:20Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 19:00"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников 18:40Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы 18:20"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу 18:00Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына 17:40Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы 17:20Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес 17:00Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию 16:40В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи 16:00Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус 15:40"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале 15:3010-летняя девочка утонула в Новосибирской области 15:20Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского 15:00"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая 14:40"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына 14:30Известный блогер раскритиковал Собчак за выступление у Блиновской 14:20Девять человек скончались от отравления алкоголем в двух регионах России 14:00Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа 13:40"Не смогла остановиться": вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам 13:20Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"
105

Участие в новом сезоне примут 200 городских библиотек.

Москвичи, некоммерческие и общественные организации, а также благотворительные фонды могут забрать из библиотек списанные книги. Забронировать их можно на сайте проекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за шесть лет библиотеки передали москвичам более 1,8 миллиона экземпляров книг и периодических изданий.

"Москва — один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами", – подчеркнул градоначальник.

12-й сезон проекта "Списанные книги" стартует 6 июня. Библиотеки в центре, на западе и севере столицы передадут горожанам почти 90 тысяч экземпляров.

Необходимо зарегистрироваться на портале "Списанные книги" и оформить заказ. Информация о готовности поступит в личный кабинет. За сутки можно выбрать до 10 экземпляров. Бронь действует три дня.

В Москве работает 1,6 тысячи библиотек. В последние годы традиционные закрытые книгохранилища превращаются в общественные центры. Это открытые пространства, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.

6 июня 2023, 13:47
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших": Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков

"Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших": Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков
Коньяк – второй по популярности крепкий алкогольный напиток в России. Только за прошлый год розничные продажи коньяка выросли на 8,5%. Именно поэтому эксперты Роскачества решили провести исследование, тщательно изучить представленную на российском рынке продукцию и выявить среди нее лучшие варианты для употребления.

Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала

Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала
Выставку посвятили главным транспортным проектам столицы. Созданный в 2018 году павильон был призван рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах.

Собянин: Во время каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детсадов

Собянин: Во время каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детсадов
Сергей Собянин подчеркнул, что при проектировании школьных дворов власти учитывают квартальный подход. Российские школьники ушли на летние каникулы.

Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня

Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня
4 июня 2023 года православные верующие отмечают светлый праздник Троица. Троица символизирует триединство Бога и сошествие Святого Духа на землю.

Собянин: Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию "По пути" перевезли 1 млн пассажиров

Собянин: Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию "По пути" перевезли 1 млн пассажиров
Жителей ТиНАО перевозят комфортные автобусы с системой климат-контроля. Сервис запущен осенью 2021 года для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов.

Выбор читателей

04/06ВскВ Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 05/06ПндЧетыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом 04/06ВскТодоренко и Топалов заговорили о разводе 05/06Пнд"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая 04/06ВскВ Сеть попало еще одно видео Панина с собакой 05/06Пнд"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?