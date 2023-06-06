Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Участие в новом сезоне примут 200 городских библиотек.



Москвичи, некоммерческие и общественные организации, а также благотворительные фонды могут забрать из библиотек списанные книги. Забронировать их можно на сайте проекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за шесть лет библиотеки передали москвичам более 1,8 миллиона экземпляров книг и периодических изданий.

"Москва — один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами", – подчеркнул градоначальник.

12-й сезон проекта "Списанные книги" стартует 6 июня. Библиотеки в центре, на западе и севере столицы передадут горожанам почти 90 тысяч экземпляров.

Необходимо зарегистрироваться на портале "Списанные книги" и оформить заказ. Информация о готовности поступит в личный кабинет. За сутки можно выбрать до 10 экземпляров. Бронь действует три дня.

В Москве работает 1,6 тысячи библиотек. В последние годы традиционные закрытые книгохранилища превращаются в общественные центры. Это открытые пространства, где можно выбрать любую книгу. Для посетителей работает бесплатный Wi-Fi.