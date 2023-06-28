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Среда 28 июня

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Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении

Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ.

В учреждения здравоохранения российской столицы внедрили новую нейросеть, способную при помощи компьютерной томограммы выявлять признаки одновременно до семи заболеваний. О запуске третьего комплексного сервиса искусственного интеллекта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул в личном блоге, что появление в столице комплексных решений является результатом развития отечественного рынка разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта. Он в процессе обработки результатов КТ упрощает постановку диагноза врачом.

Мэр Москвы объяснил принцип действия нового диагностического инструмента. По его словам, сначала нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, после чего делает необходимые измерения и составляет текстовое описание для врача.

"На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, ковида, остеопороза позвоночника", – отметил Сергей Собянин.

Глава города добавил, что первый подобный сервис в Москве запустили год назад. За месяц нейросеть обрабатывает около 25 тысяч лучевых исследований. Второй комплекс появился в столице в 2023 году и успел провести порядка пяти тысяч исследований.

Развитие искусственного интеллекта в Москве идет семимильными шагами. По словам Сергея Собянина, современными технологиями пользуются свыше 1500 рентгенологов из 150 медучреждений города, а также коллеги из регионов.

28 июня 2023, 09:50
Фото: mos.ru
Telegram-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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