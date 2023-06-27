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Сергей Собянин: Рублевской станции водоподготовки Москвы исполнилось 120 лет

Сергей Собянин: Рублевской станции водоподготовки Москвы исполнилось 120 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высоком качестве питьевой воды в столице.

Старейшая столичная станция водоподготовки – Рублевская – 27 июня отмечает 120-летие. Сегодня станция обеспечивает питьевой водой 26 районов Москвы, а также несколько населенных пунктов ближнего Подмосковья.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Политик подчеркнул в личном блоге, что данная станция является одной из самых прогрессивных и инновационных. К примеру, она уже перешла на забор воды с поверхностных источников вместо подземных.

Рублевской станции еще в 1903 году заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды. А в 2002 году на ней впервые внедрили технологию озоносорбции, отметил столичный градоначальник.

"Сегодня Рублевская станция водоподготовки — это большое автоматизированное производство, работающее 24 часа в сутки 7 дней в неделю" – отметил Сергей Собянин.

По его словам, совокупно за весь процесс очистки воды на станции и Истринском гидротехническом узле отвечают 420 сотрудников. Они контролируют качество воды на всем пути его следования: от водохранилищ до квартир москвичей.

Всего же в Москве действуют четыре станции водоподготовки. Городские водопроводные сети тянутся на более чем 13 тысяч километров и являются самими длинными в России.

С 2011 года количество анализов воды в столице выросло на 30%, а количество проверяемых параметров – на 45%. Новые технологии позволили значительно повысить качество воды. Сегодня оно соответствует всем установленным нормативам, заключил Сергей Собянин.

27 июня 2023, 14:43
Фото Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Telegram-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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