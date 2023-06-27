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Сергей Собянин: С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысяч километров дорог

Сергей Собянин: С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысяч километров дорог
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Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря новым мостам и развязкам движение по ключевым магистралям столицы стало свободнее.

Москва – многомиллионный мегаполис, который по уровню жизни может конкурировать с крупнейшими европейскими столицами. Разумеется, жизнедеятельность города была бы невозможной без развитой дорожной сети и высокоэффективной транспортной системы. Поэтому столичные власти уделяют особое внимание строительству дорожных объектов.

Так, с 2011 года в российской столице построили более 1,2 тысяч километров дорог. Об том заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также подчеркнул в личном блоге, что за 12 лет властям удалось ввести в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.

"Московские мосты и развязки – это сложнейшие инженерные сооружения с высокой пропускной способностью", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, благодаря новым мостам и развязкам удалось в значительной степени разгрузить движение по ключевым магистралям столицы. Кроме того, дорожные объекты стали настоящим украшением Москвы, добавил градоначальник.

Особенно это заметно вечернее время, когда на развязках включаются тысячи ярких огней. Сергей Собянин показал, как сегодня выглядят построенные с 2011 года дорожные объекты.

В числе – развязки на пересечении МКАД с Рязанским, Ленинским и Мичуринским проспектами, Осташковским, Каширским, Волоколамским и Ленинградским шоссе, а также Бусиновская развязка, Карамышевский и Кожуховский мосты.

27 июня 2023, 11:35
Сергей Собянин. Фото: mos.ru
Сайт Сергея Собянина✓ Надежный источник

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