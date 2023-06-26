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Собянин рассказал о комплексном развитии районов Лефортово и Нижегородский

Собянин рассказал о комплексном развитии районов Лефортово и Нижегородский
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В районах развивается транспортная и социальная инфраструктура, благоустраиваются места отдыха.

Одной из главных проблем юго-востока была недостаточная транспортная связность районов, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Для решения проблема запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК), открыта линия МЦД-2, в перспективе через районы пройдут третий и четвертый диаметры.

Построена Некрасовская линия, ставшая дублером Таганско-Краснопресненской. Открыто электродепо "Нижегородское", что позволило создать 900 рабочих мест.

Еще одним важным объектом стал Московский скоростной диаметр (МСД). Время в пути сократится от 10 до 50 минут.

За последние годы в районах Лефортово и Нижегородский построено шесть зданий образовательных учреждений. В амбулаторном звене внедряется новый московский стандарт, реконструируются поликлиники.

Также модернизируются библиотеки. Они преображаются в площадки для творческих встреч и других культурных мероприятий.

Спортивная инфраструктура дополнилась двумя новыми ФОКами. Капитально отремонтирован Дворец культуры имени Ярыгина.

Продолжается благоустройство мест отдыха. В порядок привели Лефортовский парк, продолжается реабилитация каскада прудов. В этом году благоустроят дворянскую усадьбу "Строгановские дачи", Парк имени 1 мая, русло реки Нищенка.

В районах Лефортово и Нижегородский в программу реновации вошло 132 дома. Подобраны стартовые площадки, заселяются первые шесть новостроек.

"Лефортово и Нижегородский – развитие продолжается. А значит более 150 тыс. москвичей получат новые возможности для улучшения качества жизни в своих районах", – написал Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о реализации программы "Мой район" в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом.

26 июня 2023, 13:25
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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