"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли

Прибытие Аллы Пугачевой на кладбище, где земле предавали тело модельера Валентина Юдашкина, воодушевило публику. Погост превратился в точку сбора поклонников певицы.

Не все поклонники Аллы Пугачевой остались верны Примадонне после ряда ее весьма нелестных высказываниях и о России, и о россиянах. Как гласит народная мудрость: "С глаз долой, из сердца вон!".

Да и сама артистка вряд ли планировала покидать Израиль ради внеочередного визита в Москву. Но не тут-то было. Появился повод, причем такой, который Алла Пугачева не смогла проигнорировать — похороны Валентина Юдашкина, человека, с которым певица приятельствовала три десятка лет.

Как бы то ни было, Алла Пугачева прибыла на кладбище и моментально стала центром притяжения всеобщего внимания. Причем речь идет не только о гостях похорон, но и о многочисленных пользователях Сети.

Вторым, правда, пришлось довольствоваться лишь снимками, сделанными журналистами. Некоторые из них опубликовали "Дни.ру" в своем телеграм-канале. Один из комментаторов обратил внимание, что фотограф подловил Примадонну в такой позе, будто у нее нет одной ноги.

"Где вторая нога?" – задался вопросом комментатор.

Для него нашелся одновременно и очень смешной, и красноречивый ответ:

"В Израиле. Одна тут, вторая там", – ответил собеседник.

О том, как проходило прощание с Валентином Юдашкиным, и что еще успела сделать во время похорон Алла Пугачева, читайте в нашем репортаже.