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"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову

"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову
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Ольге Бузовой пришлось бежать.

Не так давно Валерий Меладзе угодил в настоящую ловушку украинцев, поддавшись провокации. Во время концерта за границей один из слушателей предложил ему на камеру произнести националистический лозунг, и он это сделал, за что получил волну негатива в свой адрес. На днях певица Ольга Бузова тоже встретилась с гражданами Незалежной, однако, по мнению пользователей, повела себя более достойно.

Как пишет телеканал "360", в одном из отелей в швейцарском городе Цюрих на поющую телеведущую буквально набросились разъяренные украинцы. Парня и девушку возмутило, что с ними в одной гостинице, мол, остановилась русская звезда. А потом молодые люди принялись задавать артистке провокационные вопросы, но она предпочла спокойно промолчать и покинуть помещение.

Быстрым шагом Ольга Бузова направилась к выходу из зала, но это еще сильнее разозлило украинцев. "Чего ты боишься?" – кричали в след теледивы гости отеля. А в финале видео, как пишет "Царьград", из уст молодых людей в адрес певицы посыпались оскорбления. К примеру, дамочка за кадром позволила себе назвать ее "сволочью".

Поведение звезды приятно удивило россиян. В комментариях на просторах Интернета люди восхищаются выдержкой артистки, которая не поддалась чувствам, не повелась на провокации и спокойно ушла, не устраивая конфликт.

"А зачем на это реагировать? Молодец, что не ответила", – хвалят Ольгу Бузову за воспитание.

10 мая 2023, 10:00
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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