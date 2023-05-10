"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову

Ольге Бузовой пришлось бежать.

Не так давно Валерий Меладзе угодил в настоящую ловушку украинцев, поддавшись провокации. Во время концерта за границей один из слушателей предложил ему на камеру произнести националистический лозунг, и он это сделал, за что получил волну негатива в свой адрес. На днях певица Ольга Бузова тоже встретилась с гражданами Незалежной, однако, по мнению пользователей, повела себя более достойно.

Как пишет телеканал "360", в одном из отелей в швейцарском городе Цюрих на поющую телеведущую буквально набросились разъяренные украинцы. Парня и девушку возмутило, что с ними в одной гостинице, мол, остановилась русская звезда. А потом молодые люди принялись задавать артистке провокационные вопросы, но она предпочла спокойно промолчать и покинуть помещение.

Быстрым шагом Ольга Бузова направилась к выходу из зала, но это еще сильнее разозлило украинцев. "Чего ты боишься?" – кричали в след теледивы гости отеля. А в финале видео, как пишет "Царьград", из уст молодых людей в адрес певицы посыпались оскорбления. К примеру, дамочка за кадром позволила себе назвать ее "сволочью".

Поведение звезды приятно удивило россиян. В комментариях на просторах Интернета люди восхищаются выдержкой артистки, которая не поддалась чувствам, не повелась на провокации и спокойно ушла, не устраивая конфликт.

"А зачем на это реагировать? Молодец, что не ответила", – хвалят Ольгу Бузову за воспитание.