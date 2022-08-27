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Политолог Самонкин: "Фонтанка" пытается бросить тень на российских добровольцев

Политолог Самонкин: "Фонтанка" пытается бросить тень на российских добровольцев

Интернет-издание "Фонтанка" работает в парадигме либеральных СМИ, изливая на массовое сознание граждан мутные очерки провокаторов, пытающихся подорвать доверие к российским вооруженным силам. Подобным мнением поделился евразийский политолог Юрий Самонкин.
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Добровольцы, поехавшие защищать Донбасс от фашистских украинских бандформирований, предательски подверглись очернению. На этот раз отличилась "Фонтанка", опубликовавшая странную историю о заключенном, якобы против его воли брошенном на фронт как "пушечное мясо".

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Каждый здравомыслящий человек знает, что "насилу мил не будешь". Нельзя заставить молодого мужчину сражаться, если в нем нет чувства долга и патриотизма. Конечно, каждый может оступиться. Однако сам факт совершенной ошибки не лишает кого бы то ни было права ощущать себя востребованным и нужным стране и народу.

Политолог Юрий Самоник резко осудил издание за попытки бросить тень на чистоту помыслов добровольцев. Он усмотрел в этом преступление, совершаемое намеренно с целью нанести урон сражающимся защитникам Донбасса.

"Нельзя сейчас распространять ложные слухи или мнения, не подтверждаемые официальными СМИ. Надо обращаться к источникам министерства обороны. Такое поведение предусмотрено нормой юридической ответственности", – отметил эксперт.

Юрий Самонкин обратил внимание на идеологический аспект деятельности органов журналистики, делающих многочисленные вбросы. Словно неугомонные они стремятся "лить грязь полными ушатами" на тех, кто обеспечивает безопасность Родины.

"Фонтанка" имеет либеральные корни и участвует в единой парадигме оппозиционных СМИ. Они все хором поют о якобы российской военной агрессии", — констатировал политолог.

Ранее один из рупоров патриотического сообщества, предприниматель Евгений Пригожин, потребовал «прекратить гадить» по отношению к воинам-освободителям.

"Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о ЧВК "Вагнер", где рождались герои", — подчеркнул Пригожин.

Более того, бизнесмен предложил редакции "Фонтанки" полным составом отправиться в качестве добровольцев в зону проведения российской СВО, чтобы помочь в защите Отечества находящимся там бойцам.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 27 августа 2022, 15:08

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