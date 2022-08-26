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Общество
Юридическая служба Пригожина указала на признаки дискредитации ВС РФ в публикации "Фонтанки.ру"

Юридическая служба Пригожина указала на признаки дискредитации ВС РФ в публикации "Фонтанки.ру"

Юридическая служба компании "Конкорд" подала в Следственный комитет РФ заявление о возбуждении уголовного дела на сотрудников издания "Фонтанка.ру". Речь идет о главреде СМИ Александре Горшкове и журналистке Ксении Клочковой.
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Заявление подготовлено по поручению бизнесмена Евгения Пригожина. Юристы считают, что в статье "Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой" была опубликована заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК РФ). Материал был опубликован 25 августа.

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"В указанной статье размещена заведомо ложная, вымышленная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий (фэйк, дискредитирующий Вооруженные Силы Российской Федерации и Специальную военную операцию)", – говорится в заявлении.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее заявил, что смысл материала "Фонтанки" заключается в том, чтобы "гадить" спецоперации российских войск по демилитаризации и денацификации Украины. Бизнесмен выразил сожаление в связи с тем, что "моральных уродов" не волнует, за что люди сражаются в Донбассе и "как спасают Русский мир".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: sledcom.ru
Автор: 26 августа 2022, 10:35 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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