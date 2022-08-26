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Общество
Летчик Красноперов призвал найти заказчиков статьи "Фонтанки" о добровольцах СВО

Летчик Красноперов призвал найти заказчиков статьи "Фонтанки" о добровольцах СВО

Необходимо установить заказчиков журналистских материалов, которые очерняют героизм российских добровольцев в Донбассе. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
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Ранее журналистка издания "Фонтанка" Ксения Клочкова выпустила критическую статью о заключенном по имени Максим, который стал добровольцем и отправился в Донбасс. По версии автора материала, его тетя (степень родства изменена) хочет "вызволить" бойца и вернуть в тюрьму. Очевидно, что больше всего женщину огорчает факт получения денежных выплат матерью Максима (100 тысяч рублей). При этом журналистка Клочкова не удосужилась взять комментарий у самого добровольца или у его матери, чтобы установить, нужно ли вообще кого-то спасать.

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Андрей Красноперов напомнил, что добровольческое движение в нашей стране существовало всегда, к нему привлекались и заключенные.

"Все боролись в одном строю, это нормально. Патриотизм в нашем народе не запретишь. Немалый вклад в победе в ВОВ внесли именно заключенные, которые изъявили желание защищать страну. Не надо преуменьшать их действий. Заключенные тоже люди. Ну оступился человек! Многие же попадают в тюрьму по глупости. Если человек желает воевать, пусть воюет. Пусть реабилитируется", — сказал летчик.

Красноперов также призвал изучить финансирование СМИ, которые предательски дискредитируют героизм российских добровольцев.

"Тут все просто. Надо понять, кто им проплачивает все эти статьи и откуда ноги растут", — добавил он.

Ранее на провокационную статью «Фонтанки» отреагировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Он упрекнул СМИ в предательстве, а его журналистов — в дискредитации защитников интересов Родины. Ксению Клочкову предприниматель назвал "недожурналисткой", а всем подобным ей журналистам посоветовал отправиться на фронт и проявить героизм в Донбассе.

"К сожалению, различных моральных уродов не волнует, за что люди воюют на Донбассе и как спасают Русский мир. "Фонтанке" просто надо перестать гадить в сторону добровольцев, ведь они и так уже достаточно наглумились над историей о " ЧВК Вагнера", где рождались герои", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен заявил, что смыл таких медиаработников, как Клочкова, просто "гадить", в данном случае — в отношении спецоперации ВС РФ.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 21:39

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