День Мирона-Ветрогона: что можно и нельзя делать 21 августа

История
Согласно преданиям, Мирон был невероятно добрым человеком. Настолько добрым, что помог ворам, забравшимся в его амбар для кражи зерна, уложить мешки на спину. Этот поступок так затронул злоумышленников, что они оставили свои промыслы и обратились к честной жизни, вернув владельцу всё ранее награбленное.
Жители Крита объявили его епископом после того, как одним движением жезла он вернул в русло вышедшую из берегов реку Тритон.
На Руси его прозвали Ветрогоном из-за того, что 21 августа всегда дули сильные ветры. Не рекомендовалось уходить далеко от дома, так как по улицам бродит нечистая сила, а вихри могут забросать песком и пылью.
Погода
По погоде 21 августа делали предсказания о том, какой будет осень: тихие ветра принесут солнечную осень, а бури – ненастный сентябрь. По тому, какая погода стоит сегодня судили о том, каким будет январь.
Также выпавший на Мирона иней обещал богатый урожай следующим летом.
Что нельзя делать
Запрещается заниматься домашними делами или уборкой – всё будет валиться из рук. Запрещается строить далеко идущие планы – ветер может повернуть судьбу в другом направлении. Запрещается жаловаться на жизнь или ссориться – слова и мысли будут подхвачены ветром. Нельзя идти на важную встречу против ветра – ветер выдует всю удачу.
Что можно делать
Если на улице хорошая погода – открыть окна и двери, чтобы наполнить дом благополучием. Собирать грибы и ягоды, особенно ежевику, которую ценили как противопростудное средство, печь пироги. Девушки и юноши, влюбленные без взаимности, могут погадать с помощью ветра: нужно выйти на перекресток и сказать вслух свою мечту. Если ветер начал дуть в лицо, то очень скоро заветное желание сбудется!