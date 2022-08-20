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День Марины-Пимены: Что нельзя делать 20 августа

День Марины-Пимены: Что нельзя делать 20 августа

В этот день чтят память мученика Марина и преподобных по имени Пимен.
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ИСТОРИЯ

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Пимен всю жизнь был нездоровым человеком, поэтому даже получил прозвище Многоболезненный. Однажды он пришел в Печерский монастырь, где к нему явились ангелы. Они постригли его в монахи и предупредили, что вскоре после выздоровления он уйдет на тот свет. По приданиям, после его кончины над храмом появились столпы огня.

Пимен Печерский был настоятелем Печерской лавры. Он молился в пещерах и практически ничего не ел. Так, принимал он пищу всего лишь раз в сутки, причем в маленьких количествах.

Марин пытался бороться с языческой верой. Так, он вбежал в храм и разрушил языческий алтарь, провозгласив свою любовь к Богу. За это его пытали, после чего Мирин умер мученической смертью.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Важно 20 августа с уважением относиться к аистам, иначе могут быть проблемы с деторождением. Также нельзя перестилать кровать, так как это может грозить трудностями в отношениях. Строжайше запрещено гулять в темное время суток, ведь это может привести к тяжелому заболеванию. Кроме того, не стоит требовать от начальства более высокую заработную плату, так как это сулит трудности в карьере.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно на Руси этот день считался женским, поэтому 20 августа представительницы слабого пола могли посвятить время себе. Так, раньше девушки приглашали гостей и пили чай с малиной. Существуют также следующие приметы:

  • Если аисты улетают, значит осень будет ненастной.
  • Если утром туман быстро исчез, значит день будет ясным.
  • Если паук порвал паутину, значит день будет ветреным.
  • Если утром появилась радуга на небе, значит вскоре пойдет дождь.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Елена Майорова/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2022, 00:07 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки

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