Яблочный спас: Что нельзя делать 19 августа

В этот день православные прославляют Иисуса Христа.



ИСТОРИЯ

Праздник также называется Преображение Господне. По приданиям, в этот день сын божий и три его последователя взобрались на гору Фавр. Именно здесь Иисус Христос узнал, что будет распят на кресте, а позже воскреснет. Отсюда и взялось название Преображение Господне. Так, во время молитв на Христа как будто снизошел лик Бога: одежда Иисуса побелела, а лицо озарилось светом. Спустившись, он велел собирать яблоки, чтобы потом освятить их в храме. Примечательно, что позже на этой горе основали церковь, куда также приносили яблоки, чтобы освятить.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот день нельзя было проводить уборку, однако встречать праздник в грязном жилище также не было принято. Именно поэтому люди занимались домашними делами за несколько дней до Спаса. Стоит отметить, что любые бытовые дела стоит отложить на другой день. Также в этот день нельзя устраивать шумные гуляния и в особенности употреблять спиртные напитки.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

19 августа народ традиционно лакомился яблоками. На Руси верили, что если с чистым сердцем загадать желание, то оно обязательно сбудется. А вкус яблока указывал на то, что ждет тебя в будущем. Так, если оно кислое, значит человека ждут трудности, если сладкое – радости. Также существуют следующие приметы: