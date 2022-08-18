День Евстигнея Житника: Что нельзя делать 18 августа

ИСТОРИЯ
Евстигний Антиохийский жил в третьем веке в Риме. Он был воином и служил не одному римскому императору. Состарившись, он оставил службу и вернулся на родину, где увлекся религией. Все время святой молился, постился и посещал храмы. Взошедший на престол Юлиан Отступник принял решение вернуть языческую веру. Евстигний, которого привели к императору, не поступился своими убеждениями и обвинил императора в отступничестве. После обличительных речей святой был казнен.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В этот день люди, работающие в поле, не должны были разговаривать, поскольку это могло привести к тяжелой болезни и несчастьям. Также нельзя бездельничать, если не хочешь остаться без денег. В народе говорилось, что тот, кто прозевал день, потерял урожай.
Кроме того, строжайше было запрещено оставлять кастрюли открытыми. Народ верил, что в этот день злые силы могут проникнуть в еду и отравить ее. По этой же причине нельзя было пить сырые яйца. По поверьям, нечисть могла поджидать людей повсюду, поэтому запрещалось делиться сокровенными мыслями. Иначе впоследствии твои тайны могли узнать все.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Традиционно в этот день народ старался удобрить землю, чтобы в будущем она дала хорошие плоды. Крестьяне верили, что тот, кто 18 августа отыщет пшеницу с двенадцатью колосками, станет счастливым. Также по погоде гадали на то, каким выдастся декабрь.
Также существовали следующие приметы:
- Если на земле много дождевых червей, значит скоро пойдет дождь.
- Если в этот день созрел лук, то это к несчастью и потере достатка.
- Если вечером не слышится эхо, значит будет ненастье.