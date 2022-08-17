Авдотья Малиновка: Что нельзя делать 17 августа

В этот день православные чтят память святой Евдокии.

Праздник Авдотья Малиновка имеет и другие названия. Так, в народе его кличут Огуречницей и Сеногнойкой. Для этой поры характерна следующая особенность – поспевает дикая малина. Именно поэтому на Руси в этот день народ ходил в лес, чтобы собрать ягоды, полакомиться ими на досуге, а также сделать заготовки на зиму.

ИСТОРИЯ

Святая Евдокия жила в Риме в четвертом веке. Она росла в христианской семье, которая воспитала в ней веру в Бога. Во время наступления армии императора Сапора Евдокию и многих других христиан пленили. Будучи в заточении, женщина помогала страждущим, а также обратила в веру не одного человека. В итоге персы потребовали, чтобы святая отреклась от своей веры, однако она отказалась. За неповиновение ее отправили в темницу, а затем вовсе отрубили голову.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот день лучше отказаться от каких-либо финансовых сделок, поскольку они могут обернуться неудачей. Также в этот день запрещено злословить и конфликтовать с близкими людьми. Чтобы не попасться на обман, женщинам нельзя ходить на свидания. Кроме того, девушки не должны отправляться на полевые работы. При этом лениться в этот день тоже не стоит, поскольку это может обернуться проблемами в карьере.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно в этот день собирали урожай. Помимо малины, собирали огурцы, лук и чеснок. Также нередко в этот день шел дождь, который портил оставшееся на поле сено. Именно поэтому одно из названий праздника – Сеногнойка. Существуют также следующие приметы: