Антон Вихровей: Традиции и приметы 16 августа

ИСТОРИЯ
Родители воспитали Антония в христианской вере, а после их смерти молодой человек принял постриг и двадцать лет жил отшельником. Затем он отправился на берег моря, где на протяжении года молился возле камня. Однажды начался шторм, который унес Антония в море. В конце концов святой оказался в новгородской области, где обрел новый дом. В селе Волховское он основал монастырь и стал его руководителем.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
На Руси народ верил, что в этот день не нужно заниматься уборкой: мести или мыть пол. Считалось, что иначе можно вымести из дома достаток. При этом бездельничать также не рекомендовалось. Так, те, кто не сидел без дела, получали награду в виде успеха в работе. Также 16 августа нельзя есть мясо и прочие продукты животного происхождения, поскольку этот день выпадает на Успенский пост. Кроме того, запрещено ссориться и злословить.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Считалось, что девочки, рожденные в этот деть, будут обладать непростым характером. Мальчики же будут склонны к отчаянным поступкам. Именно о таких людях говорят: "С ветром в голове". Также в этот день традиционно гадали на погоду:
- Если на улице дождливо, то, вероятно, такая погода будет длиться долго.
- Если на улице ветрено, значит зима будет морозной.
- Если домашняя птица начала менять оперенье, значит скоро похолодает.
- Если на земле много лягушек, значит скоро пойдет дождь.
- Если ветер теплый, значит и зима не будет очень холодной.