Антон Вихровей: Традиции и приметы 16 августа

В этот день православные вспоминают святого Антония Римлянина.

ИСТОРИЯ

Родители воспитали Антония в христианской вере, а после их смерти молодой человек принял постриг и двадцать лет жил отшельником. Затем он отправился на берег моря, где на протяжении года молился возле камня. Однажды начался шторм, который унес Антония в море. В конце концов святой оказался в новгородской области, где обрел новый дом. В селе Волховское он основал монастырь и стал его руководителем.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

На Руси народ верил, что в этот день не нужно заниматься уборкой: мести или мыть пол. Считалось, что иначе можно вымести из дома достаток. При этом бездельничать также не рекомендовалось. Так, те, кто не сидел без дела, получали награду в виде успеха в работе. Также 16 августа нельзя есть мясо и прочие продукты животного происхождения, поскольку этот день выпадает на Успенский пост. Кроме того, запрещено ссориться и злословить.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Считалось, что девочки, рожденные в этот деть, будут обладать непростым характером. Мальчики же будут склонны к отчаянным поступкам. Именно о таких людях говорят: "С ветром в голове". Также в этот день традиционно гадали на погоду:

Если на улице дождливо, то, вероятно, такая погода будет длиться долго.

Если на улице ветрено, значит зима будет морозной.

Если домашняя птица начала менять оперенье, значит скоро похолодает.

Если на земле много лягушек, значит скоро пойдет дождь.

Если ветер теплый, значит и зима не будет очень холодной.



