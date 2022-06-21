День Федора Колодезника: приметы и традиции 21 июня

21 июня 2022 года православные верующие чтят память великомученика Феодора Стратилата.

Феодор Стратилат

Герой нынешнего церковного праздника жил в 3-4 веке. Феодор свято верил во Христа и поплатился жизнью за свою веру, став жертвой пыток по приказу жестокого царя Ликиния. Уже после смерти великомученика его изображение творило настоящие чудеса. Когда один из неверных пустил в него стрелу, из лика закапала кровь и все язычники умерли на месте. Православная церковь считает Феодора покровителем воинов.

В народе день Феодора Стратилата стали называть днем Федора Колодезника, так как 21 июня деревенские мастера издавна начинали рыть колодцы. Также в этот день отмечали летнее солнцестояние.

Что нельзя делать 21 июня

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне старались не сидеть сложа руки и не думать о плохом. Запрет на негативные мысли был связан с тем, что в этот день все случайно пришедшее в голову могло материализоваться. Также в день Федора Колодезника запрещалось делать какие-либо презенты малознакомым людям. Именно поэтому любая работа в этот церковный праздник оплачивалась только деньгами.

Приметы и традиции

По традиции в день летнего солнцестояния православные избавлялись от старых вещей и одевались в яркие одежды. Женщины нередко надевали украшения в форме солнца – к светилу в этот день относились с особым почтением и благоговением. Многие выходили ранним утром встречать солнце, стараясь забраться на место повыше, чтобы зарядиться энергией и здоровьем от самых первых лучей. Также особой силой в этот церковный праздник наделялась колодезная вода – ей старались умыться или даже облиться, чтобы смыть с себя все беды. Неплохо было и сходить 21 июня в баню, чтобы очиститься целиком.

Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили: