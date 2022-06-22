Кириллов день: приметы и традиции 22 июня

История
Святой родился в IV веке нашей эры. В молодости он увлекался изучением философии, а также много времени уделял Священному Писанию. В священнический чин его возвели в Египте, а после кончины Феофила, патриарха Александрийского, святитель был назначен главой церкви. В это время он начал вести борьбу с еретиками: сначала с Новацианом, а потом с Несторием. Именно благодаря Кириллу люди все больше сомневались по поводу мыслей, которые им внушали еретики.
Приметы
В этот день предки обращали внимание на поведение птиц, насекомых и природные явления в целом. Так, крик ворон предвещал скорые осадки. Розовые тучи в небе, при которых пчелы не оседают в ульях, означало отсутсвие осадков. Начало дождя 22 июня считалось знаком плохого урожая, а обилие росы по утрам – богатство плодами.
Традиции
На Руси именно 22 июня народ отмечал смену весны летом. В последующие дни окончательно заканчивались заморозки, а урожай начинал расти. В этот день, как правило, высаживали рассаду поздних сортов томатов и капусты, а также начинали косить сено. Люди отправлялись собирать первую землянику, которую позже использовали в лечебных и косметических целях.
Что нельзя делать 22 июня
- Категорически нельзя убивать комаров до обеда, в противном случае их летом будет много;
- Не произносите свои мысли о будущем, иначе они так и не сбудутся;
- Разжигание костров у дома может привлечь злых духов, которые даже могут устроить в вашем жилище пожар. Появление нечисти также провоцируют скверные слова и конфликты;
- Черные вещи в этот день надевать запрещено – они отпугивают мир и добро из дома.