Кириллов день: приметы и традиции 22 июня

22 июня христиане чтят память святителя Кирилла.

История

Святой родился в IV веке нашей эры. В молодости он увлекался изучением философии, а также много времени уделял Священному Писанию. В священнический чин его возвели в Египте, а после кончины Феофила, патриарха Александрийского, святитель был назначен главой церкви. В это время он начал вести борьбу с еретиками: сначала с Новацианом, а потом с Несторием. Именно благодаря Кириллу люди все больше сомневались по поводу мыслей, которые им внушали еретики.

Приметы

В этот день предки обращали внимание на поведение птиц, насекомых и природные явления в целом. Так, крик ворон предвещал скорые осадки. Розовые тучи в небе, при которых пчелы не оседают в ульях, означало отсутсвие осадков. Начало дождя 22 июня считалось знаком плохого урожая, а обилие росы по утрам – богатство плодами.

Традиции

На Руси именно 22 июня народ отмечал смену весны летом. В последующие дни окончательно заканчивались заморозки, а урожай начинал расти. В этот день, как правило, высаживали рассаду поздних сортов томатов и капусты, а также начинали косить сено. Люди отправлялись собирать первую землянику, которую позже использовали в лечебных и косметических целях.

Что нельзя делать 22 июня