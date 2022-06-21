Застой желчи в организме – причины и последствия объяснил врач

Боль в животе и проблемы с пищеварением возникают по разным причинам. Одна из них — застой желчи в желчном пузыре. Врач-терапевт Алексей Жито ответил, почему возникает патология и чем она опасна. Слова медика передает Пятый канал.
Оказывается, неприятности с ЖКТ провоцирует нездоровый образ жизни. Пренебрегая полноценным и регулярным питанием, человек попадает в группу риска. Редкие и скудные перекусы в течение дня провоцируют застой желчи, поскольку она выделяется лишь в ответ на потребление еды.
Если пустить ситуацию на самотек, она может усугубиться. Равнодушные к своему рациону личности рискуют попасть на операционный стол, поскольку со временем желчь сгущается, что провоцирует образование камней.