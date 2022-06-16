Простой способ вынести аномальную жару – рекомендация кардиолога

Кардиолог Владимир Хорошев назвал действенный метод, позволяющий улучшить самочувствие в жаркую погоду. По его словам, при температуре воздуха свыше 25 градусов организму нужна дополнительная помощь из-за усиленного потоотделения. Об этом сообщает "Радио 1".
Нужно стараться пить не менее трех литров жидкости в сутки, желательно чистую воду. При этом алкоголь стоит исключить. Как отмечает телеканал "360", врач советует быть особенно осторожными тем, кто перенес ковид. После коронавируса стоит воздержаться от прогулок на открытой местности, когда в жару припекает полуденное солнце.