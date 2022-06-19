Скончалась легенда КВН Галкин отказался отдавать замок Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Суббота
18 июня
Лента новостей
02:09
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
00:14
День памяти Преподобного Илариона Нового: народные приметы и запреты 19 июня
22:21
Жмущимся по углам Барановской и Лепсу нашли оправдание: Делают благое дело
20:17
Неравный брак: готова ли стать мамой пятая жена Александра Гордона?
18:22
Любвеобильная Азиза ушла от итальянца к бывшему мужу: Решила дать второй шанс
17:55
С треском провалившуюся Волочкову закидали камнями: Это неуважение
17:32
Стало известно о свадьбе Кабаевой: снимки торжества попали в Сеть
17:02
Объявлено о минировании здания: нажившая врагов Собчак подверглась опасности
16:33
"Агрессия и озлобленность": 80-летний Шакуров пожаловался на нехватку любви
16:22
Вскрылись причины ухода отца Киркорова: Жить не хочет
16:08
Екатерина Андреева выстрелила в лоб насильнику: А с виду приличная девочка
15:36
Новый выход Кейт Миддлтон шокировал народ: Затмила королеву
14:54
Без Богомолова: растворившаяся в наслаждении Собчак раскрыла любимое занятие
14:40
"Отнять дом": Шаляпин высказался о наказании для сбежавших Галкина и Пугачевой
13:58
"Отделение реаниматологии": На концерте МакSим собрался штаб врачей после перенесенной комы
13:17
"Могла больше не подняться": узнавшая об онкологи Поргина перенесла операцию
13:00
Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем
12:36
Краско сражен неизлечимой болезнью: Ничего нельзя исправить
11:49
Гурцкая ответила смешавшей ее с грязью Собчак: Хотела сделать больно
10:59
"Деловой союз": Вскрылась правда об отношениях Пугачевой и Галкина после гей-скандала
08:27
Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина
08:03
"Так и надо!": получившая развод Навка покрутила сочным задом на камеру
06:08
Хуже горькой редьки: надоевшего старика Газманова пулей вышибли со сцены
04:41
"Немыслимо": ставший отцом Маликов предъявил публике новорожденное чудо
02:08
"С похмелья": извращенец Панин оголил интимное место на глазах у школьников
00:03
Отдание праздника Пятидесятницы: что нельзя делать 18 июня по церковному календарю
23:13
"Гнать его в шею отсюда!": ползущего в родные пенаты Галкина шугнули прочь как драную кошку
22:03
Коленька зовет на тот свет: врачи расковыряли Поргиной опухшие кишки на закате дней
21:50
Песенка спета: потерявшие российский рынок украинские артисты остались без работы
19:33
"Дико": Сбрендившая от гормонов Тодоренко показала вагину 3-летнему сыну
17:56
"Родила!": Наташа Королева с размахом отметила пополнение в семье
17:43
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня
17:12
В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
16:21
Врага надо знать в лицо! Чем опасен висцеральный жир и как с ним бороться
16:07
"Ей же 16": Женатого Розенбаума застали за ласками с молодой девицей
15:53
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
15:36
Глава "Росатома" рассказал об экологических проектах госкорпорации
15:16
Пострадал водитель: два автомобиля столкнулись в Твери
15:10
Скрюченной в три погибели двуполой дочери Джоли вынесли вердикт: Есть шансы
14:58
"Белье не носит": Выкатившая набухшие соски при всем честном народе Муцениеце оказалась за решеткой
14:55
Фура, бензовоз и трактор: в Пензенской области произошло серьезное ДТП
14:48
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
14:38
Россиян предупредили об опасных последствиях переохлаждения
14:34
Улыбающийся спросонья ежик произвел фурор: видео
14:30
Что она с собой сделала: Брошенная Прилучным Карпович изменилась до неузнаваемости
14:23
В Москве вынесли приговор бросившему ребенка с балкона мужчине
14:00
Автомобилист перекрыл дорогу ради утиного семейства: видео
13:57
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
13:54
"Стал бить": Борисова обвинила бывшего мужа в жестокости
13:40
У россиян появится возможность купить новую квартиру с мебелью по скидке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина
Митрофанов день: что нельзя делать в православный праздник 17 июня 2022 года
Политолог Бернардини раскрыл причины визита Шольца, Макрона и Драги к Зеленскому
"Инград" построит ЖК у стадиона "Октябрь"
Лишь 7% квартир размещены на первом этаже
Дома в Туапсе подорожали на 84%
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
День памяти Преподобного Илариона Нового: народные приметы и запреты 19 июня

День памяти Преподобного Илариона Нового: народные приметы и запреты 19 июня

Православные христиане 19 июня чтят память преподобного Илариона Далматского.
прочитано 243 раза

История

Преподобный Иларион Новый, достигнув 20 лет, постригся в монахи. Святой почитал своего Богоносного соименника – преподобного Ила­ри­о­на Ве­ли­ко­го, жил по его заветам. за что и получил прозвище Ила­ри­о­н Но­вый. Большую часть своей жизни святой страдал от рук императоров-иконоборцев. Его заточали в темницу, морили голодом, истязали, отправляли в ссылки. Но он не отрекался от Бога. Уже после восхождения на престол святой императрицы Феодоры Илариона вернули из ссылки в Дал­мат­скую оби­тель, где в 845 году мирно скончался.

ПО ТЕМЕ

Никифоров день или Вьюн зеленый: что нельзя делать 15 июня

Устинов день: что нельзя делать 14 июня по церковному календарю

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Традиции

В этот день народ пропалывали лен и зерновые, причем исключительно в полнолуние: люди верили, что луна придает корням особые жизненные силы. Также христиане 19 июня вырывали колодцы. На дно, как правило, ставили сковороду: если на дне появлялись капли воды, значит, место было выбрано правильно.

Народные приметы

Люди пристально наблюдали за птицами и насекомыми. Так, громкий крик перепелов предсказывал дождь, а отсутствие в поле жаворонков означало приближающуюся пасмурную погоду. Если в этот день самка паука отложила яйца, значит ближайшие дни пройдут без осадков. Наблюдал народ и за цветением пшеницы: если колосья созрели снизу, значит, стоит ждать богатый урожай.

Что нельзя делать 19 июня

  • В этот день запрещены дальние поездки;
  • Не разрешается менять место и вид работы, продавать что-либо;
  • Запрещено сетовать на неурядицы в жизни, конфликтовать с близкими.

Народ верил, что не исполняя данные запреты, есть риск накликать в жизнь беду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Roman Denisov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2022, 00:14 Источник: Дни.ру

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем

Стало известно местонахождение певицы
Шоу-бизнес

Вскрылись причины ухода отца Киркорова: Жить не хочет

Почему он принял такое решение?
Шоу-бизнес

"Отделение реаниматологии": На концерте МакSим собрался штаб врачей после перенесенной комы

Певица дала первый сольник
Шоу-бизнес

Без Богомолова: растворившаяся в наслаждении Собчак раскрыла любимое занятие

Поклонники удивлены

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
В Калужской области мужчина захотел искупать собаку в пруду и утонул
Пьяный Кузбассовец зарезал сожительницу и выкинул ее тело с пятого этажа
В Белгородской области разбился самолет
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+