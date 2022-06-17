Врага надо знать в лицо! Чем опасен висцеральный жир и как с ним бороться

Медики предупреждают: висцеральный жир — самый опасный из всех видов жира для человеческого организма. Он откладывается вокруг внутренних органов и нередко становится причиной тяжелых болезней.
Врага надо знать в лицо! Так что вооружаемся сантиметровой лентой и измеряем талию. Если вы женщина, нормой считается обхват до 80 см, а если мужчина — до 94 см.
Врач Алексей Жито объяснил, что последствия наличия висцерального жира могут быть самыми разными — от инфаркта до онкологии. По словам специалиста, сейчас под угрозой даже молодежь, передает "Радио 1".
Ни в коем случае нельзя опускать руки. Если проблема есть, ее нужно решить. Как сообщает сайт VSE42.RU, диетолог Татьяна Филиппова рекомендует обратиться за медпомощью к эндокринологу.