"Самый коварный продукт": Как выбрать полезное мороженое

Диетолог Ольга Перевалова знает толк в правильном питании. По ее словам, мороженое — это "самый коварный продукт". Чтобы привлечь покупателя невысокой ценой, производители нередко добавляют в состав вредные ингредиенты.
Как отмечает телеканал "360", врач советует выбирать летом фруктовый лед из натурального сока или же мороженое на молоке без консервантов, растительного жира и усилителей вкуса. Стоит потратить время на поиск качественного десерта ради здоровья.
Вопросы правильного питания сейчас особенно актуальны. В один голос эксперты говорят, что качество нашей жизни зависит от еды. Например, в беседе с URA.RU нутрициолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты рекомендовано употреблять для стабильной работы мозга.