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Общество
Володин призвал ужесточить наказание для педофилов

Володин призвал ужесточить наказание для педофилов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Генеральную прокуратуру провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров в отношении педофилов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
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Закон о пожизненном сроке за преступления против детей вступил в силу, но пробелов в законодательстве по этой проблеме еще много, отметил спикер.

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"Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо?" – возмутился спикер.

По словам Володина, это не первый случай, когда педофилы получают мягкое наказание. Он напомнил, что по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет.

"В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ", – сообщил спикер Госдумы.

Он призвал наказывать педофилов максимально жестко, даже если они совершили преступление впервые. Эта позиция должна найти отражение в законодательстве, подчеркнул Володин.

"О принятых решениях по этому вопросу буду вас информировать", – заключил политик.

Напомним, что Госдума 18 января приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

Также депутаты обсуждают введение дополнительных отягчающих обстоятельств. Ими будет считаться проживание преступника с ребенком, ответственность данного лица по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, работа в сферах образования детей. Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении ставшего жертвой ребенка до его совершеннолетия.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 8 февраля 2022, 10:06 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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