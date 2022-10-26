Володин призвал сделать достижение целей СВО приоритетом проекта бюджета

Проект главного финансового документа страны должен в приоритетном порядке решать задачи обеспечения военнослужащих и достижения целей специальной операции на Украине, сказал спикер ГД.
По его словам, обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Это развитие экономики, реализация социальных и инфраструктурных проектов, перечислил председатель Госдумы.
В ходе рассмотрения проекта бюджета парламентарии намерены принять постановление, где отразят инициативы фракций Думы по доработкам законопроекта.
Правительство внесло проект бюджета в Госдуму 28 сентября. Среди приоритетов – обороноспособность страны и забота о семьях военнослужащих.
Ранее спикер поручил депутатам взять шефство над военными городками.Парламентарии займутся решением проблем учреждений здравоохранения, образования и культуры, вопросами благоустройства.