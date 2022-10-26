Володин призвал сделать достижение целей СВО приоритетом проекта бюджета

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
По стопам Пугачевой: сбежавший из России Пресняков распродает имущество
партнеры
Среда
26 октября
Лента новостей
14:46
Допрыгался: напавшего на россиян брехуна Данилко прижали к ногтю
14:38
Куда сходить в Москве: афиша с 26 октября по 4 ноября
14:12
Без ее согласия: Никому ненужную немощную Доронину сбагрили в дом престарелых
13:51
В жилом доме Ижевска произошел взрыв газа
13:20
В Курганской области в смертельном ДТП уцелел ребенок
13:07
"Шьют дело": продажный директор Собчак задержан за вымогательство
12:47
Ласкал девицу: Разругавшийся с женой из-за измен Малахов вышел в люди с полуголой молодухой
12:15
Отклячившаяся набожная святоша Толкалина показала голый зад в деталях: Как будто в пещере
12:10
"Пора и честь знать": богатый муж выдвинул ультиматум Аните Цой
12:04
"Человек использовал": Удравшая после близости женщина-трансгендер обобрала Литвинову как липку
11:53
Роман с Сотниковой, три развода и ребенок от девушки на 26 лет моложе: как живет холостяк Соколов
11:01
Превратилась в тень: исхудавшую донельзя 49-летнюю Варвару невозможно узнать
10:40
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
10:39
Полуживой Краско кинул родную дочь прозябать на Украине: Потерял уважение
09:56
Как подготовить дачу к зиме: объяснил эксперт
09:53
Оля довела: Сорвавший свадьбу жених Бузовой "вышел замуж" за горячего самца
09:45
"Вообще не буду играть": предавшая родину Хаматова оказалась никому не нужна
09:40
"Неприятная ситуация": друзья и коллеги перестали общаться с выступающим на Донбассе Русланом Алехно
08:59
"Осталось два месяца": риелтор призвал россиян срочно продавать жилье
08:51
"Я уже вышла замуж": Измученная раком Заворотнюк нашла утешение в мужских руках после ухода Чернышева
08:51
"Ему очень нравится": оплодотворенная жена вывалила детали зачатия от старика Петросяна
08:37
"Это путь к разрушению": продюсер Пудовкин о дебоше Витаса, судах и пьянстве
06:08
"В ЗАГС по-настоящему": скандальную звезду "Интернов" берут в жены на старости лет
04:25
Россиян стали чаще заливать соседи
02:28
В Москве не хватает малоэтажного жилья
00:02
День Иверской иконы Божией Матери: приметы и традиции 26 октября
21:57
"Моя девочка": внезапно заговорившая об УЗИ Гузеева огорошила россиян
21:34
На юге Москвы водитель иномарки сбила подростка на самокате
20:46
"Это отвал всего": дерзкая Загитова обнажила прелести на камеру
20:46
"Для чего ему я?": Костенко эмоционально высказалась о прощении Тарасова после новостей о расставании
20:01
"Люблю Авербуха": Милохин открыто назвал причину расставания с Медведевой
19:21
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
19:13
Данко влепил Витасу оплеуху после грязного скандала с чиновником в ночном клубе
17:26
Сбылось страшное пророчество: Сбежавший в США внук Пугачевой вскрыл тайну из прошлого
17:02
"У нас отношения": одинокую разведенку Бузову поймали на близости с женщиной
15:24
На больничной койке: Родившая под 50 Ольга Кабо бегает с поздним чадом по врачам
15:07
Наш дом Израиль: ставшая мамой в 55 лет жена Виторгана пошепталась с Нарусовой об эмиграции Собчак
15:00
"Очень слабенькая": Прилучный загубил свою кроху после пополнения в семье
14:52
"Убьет ее": оставшейся один на один с Галкиным* Пугачевой предрекли страшный конец
14:24
По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых
14:18
Проклятый рак: мужа певицы Валерии спасает врач
13:57
Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло
13:39
Меняет мужчин и купается в роскоши: как живет Татьяна Навка
13:11
"Жизнь фактически невозможна": 47-летняя Рудковская вне себя от горя
12:58
Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских
12:17
"Не будет этой гнусавой?!": Орбакайте погнали со сцены ссаными тряпками
12:05
Стресс: как выйти из состояния напряжения
11:25
"Запах застарелого перегара": неуклюжей позорнице Волочковой дали под зад с ветерком
11:11
"Я схожу с ума": любитель однополого секса Серебряков выдал пикантные секреты
10:37
"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло
Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит
По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин призвал сделать достижение целей СВО приоритетом проекта бюджета

Володин призвал сделать достижение целей СВО приоритетом проекта бюджета

Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов отличается от предыдущих, поскольку принимается в условиях проведения спецоперации и беспрецедентного давления на РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи депутатов фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.

прочитано 42 раза

Проект главного финансового документа страны должен в приоритетном порядке решать задачи обеспечения военнослужащих и достижения целей специальной операции на Украине, сказал спикер ГД.

ПО ТЕМЕ

Володин поручил депутатам взять шефство над военными городками

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Это развитие экономики, реализация социальных и инфраструктурных проектов, перечислил председатель Госдумы.

В ходе рассмотрения проекта бюджета парламентарии намерены принять постановление, где отразят инициативы фракций Думы по доработкам законопроекта.

Правительство внесло проект бюджета в Госдуму 28 сентября. Среди приоритетов – обороноспособность страны и забота о семьях военнослужащих.

Ранее спикер поручил депутатам взять шефство над военными городками.Парламентарии займутся решением проблем учреждений здравоохранения, образования и культуры, вопросами благоустройства.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 26 октября 2022, 14:40 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе

Сказке – конец
Шоу-бизнес

Роман с Сотниковой, три развода и ребенок от девушки на 26 лет моложе: как живет холостяк Соколов

Бурная личная жизнь
Шоу-бизнес

"Человек использовал": Удравшая после близости женщина-трансгендер обобрала Литвинову как липку

Начало скандала
Шоу-бизнес

Превратилась в тень: исхудавшую донельзя 49-летнюю Варвару невозможно узнать

Стала тростиночкой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В жилом доме Ижевска произошел взрыв газа
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+