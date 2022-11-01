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Общество
Мы вместе, мы едины – Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941

Мы вместе, мы едины – Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941

Сергей Собянин отметил, что большинство мероприятий можно будет посетить абсолютно бесплатно. При этом вырученные от продажи билетов на платные показы денежные средства будут переданы на помощь жителям новых территорий.
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Всего через несколько дней, в пятницу, 4 ноября, вся Россия будет отмечать важнейший праздник – День народного единства, – корни которого уходят глубоко в историю. Не меньшее значение для нашей страны имеет и другая дата – 7 ноября. В следующий понедельник россияне отметят годовщину Октябрьской революции и одновременно годовщину Парада на Красной площади 1941 году, с которого защитники Москвы с развернутыми знаменами уходили на фронта Великой Отечественной войны.

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Как столица подготовилась к двум важнейшим датам и что ждет жителей и гостей города в праздничные дни, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что большинство мероприятий можно будет посетить абсолютно бесплатно. При этом вырученные от продажи билетов на платные показы денежные средства будут переданы на помощь жителям новых территорий.

Глава столичного региона отметил, что на долю наших предков выпали тяжелейшие испытания как в период Смуты начала XVII века, так и во время войны 1941-1945 годов. Однако единство народа стало фактором победы. Градоначальник напомнил, что и сегодня России ведет борьбу за свою независимость, поэтому исторические примеры очень важны и актуальны.

"День народного единства и годовщину Парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну", – заявил Сергей Собянин.

Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади развернется интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. Посетители смогут посмотреть на образцы военной техники периода ВОВ. Для жителей и гостей столицы будут работать несколько крупный тематических инсталляций.

С 4 по 6 ноября москвичи смогут посетить патриотический фестиваль "День народного единства" на ВДНХ. Гости смогут познакомиться с угощениями и продукцией, представленными регионами России, в том числе, новыми территориями.

Кроме того, в столичных учреждениях культуры пройдет более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок. Традиционная акция "Ночь искусств" 4 ноября будет посвящена Году культурного наследия народов России. С 3 по 6 ноября все желающие смогут посетить многочисленные мероприятия в городских библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах.

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Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru
Автор: 1 ноября 2022, 11:22 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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