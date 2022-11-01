"Новый импульс для развития отрасли": эксперты поддержали Московскую неделю интерьера и дизайна

На столичных площадках начинается первая Московская неделя интерьера и дизайна. Мероприятие позволит участникам поделиться опытом друг с другом и привлечет внимание к индустрии в целом, считают опрошенные "Дни.ру" представители отрасли.



Столица креатива

Москва становится одним из мировых центров творческих индустрий. В российской столице появляется все больше креативных компаний, которые производят качественную и востребованную продукцию. В свою очередь, город поддерживает такие предприятие грантами и субсидиями, предоставляет льготы и помогает найти зарубежных партнеров.

Востребованность креативных индустрий наглядно продемонстрировала прошедшая в июне Московская неделя моды. Ее гостями стали более 1,6 миллиона человек. Неделя моды стала крупнейшим культурным событием в жизни города, отмечал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь эстафету принимает Неделя интерьера и дизайна. С 1 по 6 ноября посетителей ждут выставки, экскурсии по крупным производствам мебели и декора, лекции, а молодые и профессиональные дизайнеры смогут поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

Ключевыми площадками станут павильоны № 57 и 55 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке, часть мероприятий пройдет в музеях и торговых центрах. Все желающие смогут ознакомиться с идеями для обустройства квартир и рабочих помещений.

Отрасль, приносящая колоссальные налоги

Неделя интерьера и дизайна способна дать новый импульс развитию отрасли, считает архитектор, основатель бюро ARCHPOINT Валерий Лизунов. Компания специализируется на создании общественных интерьеров в России и за рубежом.

"Такие события нужны, чтобы иметь возможность посмотреть на достижения коллег, поделиться собственным опытом. А также привлечь внимание к индустрии в целом, вовлечь больше заинтересованных людей", – поделился архитектор.

В наше время вопросов о важности индустрии интерьера и дизайна возникать уже не должно, убежден архитектор, дизайнер и основатель мебельного бренда Yaratam Design Петр Сафиуллин. По его словам, креативные индустрии способны дать гораздо больший экономический эффект, чем многие другие отрасли.

"Я рад, что государство обратило внимание на нашу индустрию. Это огромная отрасль, приносящая колоссальная количество налогов, в ней занято большое число людей", – подчеркнул Сафиуллин.

Новые возможности

Как и для всей российской экономики, последние месяцы выдались непростыми для отечественных креативных индустрий. Санкции привели к уходу многих зарубежных компаний из нашей страны, нарушились логистические цепочки и деловые связи.

Участники отрасли видят в сложившейся ситуации не только вызовы, но и новые возможности. По словам Валерия Лизунова, его компании пришлось пересматривать логистику и сроки реализации проектов.

"Уход западных компаний на короткое время, безусловно, усложнил работу российских архитекторов и дизайнеров. Но все зависит от нас самих. Если мы не хотим снова наступить на те же грабли, то будем развивать свои производства. Это, конечно, потребует немалых инвестиций и времени. Но на долгую перспективу уход ряда иностранных компаний, полагаю, скажется на отечественной отрасли позитивным образом", – рассказал основатель бюро ARCHPOINT.

Сложившаяся ситуация дает толчок для внутреннего развития и возможность насытить наш рынок отечественной креативной продукцией, убежден Петр Сафиуллин. Архитектор отметил рост спроса на российский дизайн.

"Как повлияет история последних месяцев на развитие отрасли покажет время. Но нам все равно нужна конкуренция с сильными оппонентами, которые делают качественный дизайн. Тем российским компаниям, которые еще пытаются выйти на рынок, важно настраиваться не только на рост и продвижение бренда, но и создавать востребованный продукт", – считает основатель Yaratam Design.

Дизайн на экспорт

Для российских участников отрасли неделя интерьера и дизайна – хорошая возможность наладить новые деловые контакты с зарубежными партнерами. В Москву приедут представители более 350 брендов, в том числе из Южной Кореи, Турции, Казахстана, Индии, Китая, Туниса, Вьетнама и Египта.

"Бюро Archpoint создает проекты не только в России. Сегодня мы работаем с заказчиками из Африки, Азербайджана, Казахстана. Безусловно, мы будем рады расширению деловых контактов. Я вообще давно говорю о том, что нам не надо смотреть и копировать других. Нужно делать так, чтобы другие старались копировать тебя", – отметил Валерий Лизунов.

Планы на расширение деловых контактов за рубежом строит и Петр Сафиуллин. Компания уже пыталась выйти на внешние рынки, но в первый раз помешало отсутствие экспортной структуры и нехватка производительный мощностей, во второй раз – пандемия.

"Но мы продолжим, останавливаться не будем. Смотрим в сторону Ближнего Востока, возможно, в будущем компания сможет выйти на рынок Китая", – поделился планами дизайнер.

В центре внимания

Власти столицы создает максимально комфортные условия для развития творческих индустрий. Кроме того, столица помогает предприятиям найти партнеров за рубежом. Этим занимается Московский экспортный центр.

Петр Сафиуллин указал на на важность грантов и субсидий для креативных компаний, а также помощи в маркетинге и продвижении их продукции. "С такой поддержкой отрасль будет развиваться быстрее и интенсивнее", – убежден он.

Валерий Лизунов обратил внимание на рост интереса к творческим индустриям: "Однозначно стало больше отраслевых мероприятий, выставок, конференций. Видно, что прилагаются усилия к тому, чтобы интерес к нашей сфере начал расти. Хотелось бы, чтобы эта работа велась более адресно, чтобы повышался престиж профессии".