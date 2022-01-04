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Общество
Прогулка по новогодней Москве: на сервисе Russpass появился интересный маршрут

Прогулка по новогодней Москве: на сервисе Russpass появился интересный маршрут

В новогодние дни москвичи и гости столицы могут посетить рождественский бал-маскарад или выставку дизайнерских елей.
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"Город-сказка: прогулка по новогодней Москве" – новый маршрут на туристическом сервисе Russpass. На карте отмечены 10 мест столицы, которые обязательно нужно посетить в праздничные дни. Маршрут проходит по центральным районам города.

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Прогулку предлагается начать с сада "Эрмитаж", где есть каток, билеты на который можно приобрести на Russpass. Вторая точка – Тверской бульвар. Там работают выставки и проходят новогодние мероприятия. А на Тверской площади можно посетить рождественский бал-маскарад, сфотографироваться рядом с арт-объектами в виде масок и вееров, а также декорациями по мотивам сказки "Щелкунчик".

Выставка дизайнерских елей ждет посетителей на Кузнецком мосту. Украсили это место художники, артисты и представители дизайн-индустрии.

На карте также отмечены Центральный детский магазин на Лубянке, Театральная площадь, площадь Революции, Красная площадь и Новый Арбат. А еще Russpass советует рестораны, которые находятся поблизости. Ознакомиться с маршрутом можно на сайте туристического сервиса.

На портале Russpass можно спланировать путешествие по России. Сервис очень удобен, поскольку не нужно тратить время на поиск информации на различных сайтах и обращаться в агентства. Путешественники смогут найти уже готовые туры или составить собственный маршрут по самым интересным и красивым местам страны.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2022, 12:22 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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