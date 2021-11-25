Сервис Russpass запустит новые маршруты выходного дня из Москвы

На выходные в Тулу или Нижний Новгород? Сервис Russpass поможет путешественникам провести время насыщенно.

Московский туристический сервис Russpass постоянно совершенствуется. Так, в начале декабря появятся новые маршруты выходного дня для путешественников из столицы, а частные гиды подготовили для пользователей сервиса порядка 20 экскурсионных программ.

Директор по развитию Russpass Сергей Зимин рассказал, что сейчас активно развивается внутренний туризм, поэтому разработаны два новых маршрута выходного дня. По его словам, путешественники могут выехать в Тулу в субботу утром, прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности, переночевать, на следующий день отправиться в Орел и вечером сесть на поезд до Москвы. По такому же принципу разработан маршрут во Владимир и Нижний Новгород.

Также Зимин подчеркнул, что в настоящий момент развивается и проект "Москва+" от Russpass. То есть туристы могут приехать в российскую столицу на пару дней, после чего отправиться еще на несколько дней в другой регион.

Говоря о новых экскурсионных программах, директор по развитию Russpass сообщил, что на данный момент представлены 250 экскурсий, из которых 90 – по Москве. К вопросу подбора частных гидов сервис подходит весьма тщательно, отметил он.

Russpass – это цифровой туристический сервис, с помощью которого можно спланировать путешествие по России. Он очень удобен, ведь не нужно тратить время на поиск информации на различных сайтах в интернете и обращаться в агентства. Путешественники смогут найти уже готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по самым интересным и красивым местам страны.