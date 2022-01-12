Раскрыта правда о встрече Канье Уэста с Владимиром Путиным

В Сети появилась информация о том, что Канье Уэст собирается приехать в нашу страну, чтобы увидеться с российским президентом.



Представитель рэпера расставил все точки над i. Он решительно опроверг появившиеся в некоторых данные. По словам инсайдера, информация о приезде музыканта в Россию для встречи с главой государства полностью сфабрикована.

Он добавил, что все это – всего лишь выдумка или выдача желаемого за действительное. В свою очередь партнер бывшего мужа Ким Кардашьян Амир Садан, который ранее рассказывал о возможной поездке артиста в Россию, не стал отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения, что Канье Уэст намерен приехать в нашу страну вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с бизнесменом Аразом Агаларовым и певцом Эмином Агаларовым.

Якобы исполнитель хотел заключить сделку с предпринимателями. Но подробности этого не разглашаются. Кроме того, Канье Уэст, по некоторым данным, собирался встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее СМИ сообщали о разрыве отношений Канье Уэста с известной моделью Ириной Шейк. О расставании рэпера и манекенщицы начали поговаривать после того, как Ирина Шейк отказалась ехать с Канье Уэстом во Францию. Это решение брюнетки связали с тем, что она предпочитает наслаждаться одиночеством, а музыканта воспринимает только как качестве друга.