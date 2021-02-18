Избивал, пытал и насиловал детей: в Подмосковье задержали черного мага-педофила

В Московской области задержал педофила, который вербовал своих жертв в "школу магии". Родители одного из детей обратились в полицию.
Следователи выяснили, что в начале года преступник заманил 15-летнего подростка в заброшенное здание, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Вскоре после этого злоумышленника поймали. Им оказался ранее судимый за наркоторговлю 45-летний местный житель. Для поиска жертв он создал в Сети "школу черной магии" и, представляясь колдуном, проводил набор подростков 12-18 лет для обучения чародейству. Потерпевшие рассказывали, что педофил пытал их раскалённым воском, избивал и насиловал, сообщает Пятый канал.
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