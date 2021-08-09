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Общество
В Москве откроют шесть вокзалов МЦД до конца 2021 года

В Москве откроют шесть вокзалов МЦД до конца 2021 года

Сейчас идет проектирование и строительство трех Московских центральных диметров (МЦД)
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За последние полтора года в Москве было открыто 18 современных вокзалов Московских центральных диаметров. До конца 2021-го в столице планируют открыть еще шесть остановочных пунктов. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Современные железнодорожные платформы зачастую превращаются в крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), где можно воспользоваться разными видами общественного транспорта. 16 пересадок свяжут будущие МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией и МЦК. Благодаря новых пересадкам пассажиры смогут пользоваться более удобными маршрутам, а значит, экономить время и деньги.

В настоящий момент специалисты занимаются проектированием и строительством трех диаметров: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" (от Пушкина до Домодедова).

"Формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача Правительства Москвы. Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и проекты мирового масштаба — МЦД и Большая кольцевая линия (БКЛ). Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы", – сказал Сергей Собянин.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о ТПУ "Рижская". Он объединит станции "Рижская" Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий, вокзал "Москва Рижская", маршруты автобусов, а также три Московских центральных диаметра (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4).

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Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Автор: 9 августа 2021, 16:28 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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