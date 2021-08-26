Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь молодым москвичам найти работу. Градоначальник подписал постановление, согласно которому столичные меры поддержки в трудоустройстве распространятся на граждан в возрасте до 35 лет.
На помощь городских властей смогут поддерживать лица с высшим и средним профессиональным образованием. А молодые люди с профобразованием без опыта работы по специальности смогут принять участие в программах молодежной практики в течение года после завершения обучения, сообщает телеканал "360".
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